Finał wielkiej zbiórki. Dary trafią do potrzebujących Data publikacji 03.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci z sukcesem zakończyli zbiórkę prowadzoną dla najbardziej potrzebujących wsparcia. Funkcjonariusze wspierani przez pracowników cywilnych, uczniów i przedszkolaków zebrali mnóstwo odzieży, żywności i środków higieny osobistej. Wszystkie dary zostały przekazane do magazynu Caritasu.

Zbiórka „Przyjazna Zima” każdego roku mobilizuje do działania dużo osób, które chcą pomagać. Akcja zorganizowana już po raz dziewiąty, okazała się kolejnym, wielkim sukcesem. W ciągu kilku tygodni aspirant Agnieszka Wiśniewska zaangażowała funkcjonariuszy, pracowników, przedszkolaków i uczniów szkół. Było warto, odzew był ogromny, a bus był wypełniony najbardziej potrzebnymi rzeczami aż po same brzegi.

Policjanci odebrali dary ze szkół i przedszkoli, które corocznie wspierają akcję. To przedsięwzięcia, które uczą młodych ludzi empatii i pomagania człowiekowi będącemu w potrzebie. Ogromne wsparcie zaoferowały Przedszkole w Baczynie, Zespół Szkół Ogrodniczych, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z oddziałami mundurowymi oraz Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim. Dary przekazano do magazynu Caritasu, z którego trafią do najbardziej potrzebujących. Dzięki temu zima będzie dla nich lżejsza.

Wszystkim składamy serdecznie podziękowania za udział w zbiórce.

nadkomisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim