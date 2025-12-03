Finał wielkiej zbiórki. Dary trafią do potrzebujących
Policjanci z sukcesem zakończyli zbiórkę prowadzoną dla najbardziej potrzebujących wsparcia. Funkcjonariusze wspierani przez pracowników cywilnych, uczniów i przedszkolaków zebrali mnóstwo odzieży, żywności i środków higieny osobistej. Wszystkie dary zostały przekazane do magazynu Caritasu.
Zbiórka „Przyjazna Zima” każdego roku mobilizuje do działania dużo osób, które chcą pomagać. Akcja zorganizowana już po raz dziewiąty, okazała się kolejnym, wielkim sukcesem. W ciągu kilku tygodni aspirant Agnieszka Wiśniewska zaangażowała funkcjonariuszy, pracowników, przedszkolaków i uczniów szkół. Było warto, odzew był ogromny, a bus był wypełniony najbardziej potrzebnymi rzeczami aż po same brzegi.
Policjanci odebrali dary ze szkół i przedszkoli, które corocznie wspierają akcję. To przedsięwzięcia, które uczą młodych ludzi empatii i pomagania człowiekowi będącemu w potrzebie. Ogromne wsparcie zaoferowały Przedszkole w Baczynie, Zespół Szkół Ogrodniczych, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z oddziałami mundurowymi oraz Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim. Dary przekazano do magazynu Caritasu, z którego trafią do najbardziej potrzebujących. Dzięki temu zima będzie dla nich lżejsza.
Wszystkim składamy serdecznie podziękowania za udział w zbiórce.
nadkomisarz Grzegorz Jaroszewicz
Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Film przyjazna_zima.mp4
Pobierz plik przyjazna_zima.mp4 (format mp4 - rozmiar 40.45 MB)