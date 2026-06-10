Policjanci dla Hospicjum. Zbiórka zakończona sukcesem Data publikacji 10.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci wspierają gorzowskie hospicjum. Funkcjonariusze zorganizowali zbiórkę produktów niezbędnych do codziennego funkcjonowania. Akcja po raz kolejny spotkała się z dużym odzewem nie tylko wśród mundurowych, ale także pracowników komendy, szkół i przedszkoli.

W Gorzowie w środę (10 czerwca) trwa zbiórka dla Hospicjum Św. Kamila. Funkcjonariusze aktywnie włączają się w pomoc. Na ten sam dzień mundurowi zaplanowali przyjazd do hospicjum i przekazanie zebranych darów. Wizyta to rezultat akcji zorganizowanej przez aspirant Agnieszkę Wiśniewską. Przez ostatnie tygodnie zbierała produkty, które są niezbędne do codziennego funkcjonowania hospicjum. To przede wszystkim produkty chemiczne, środki czystości i artykuły higieniczne. Dzięki policjantce w działania zaangażowało się sporo osób, także spoza komendy.

Podobną zbiórkę policjanci gorzowskiej jednostki organizowali już w przeszłości. Za każdy razem można liczyć na osoby, która aktywnie włącza się w akcję. To nie tylko mundurowi, ale także pracownicy cywilni, szkoły i przedszkola. Do wszystkich osób dobrego serca należy skierować słowa podziękowania. Pamiętajmy, że warto wspierać lokalne instytucje, które działają sprawnie także dzięki wsparciu z zewnątrz. Stowarzyszenie Hospicjum św. Kamila działa w Gorzowie Wielkopolskim już od ponad 30 lat. Przez ten czas pomogło w trudnym czasie wielu chorym i im rodzinom. W ramach akcji udało się także przekazać gry, puzzle i maskotki do Świetlicy „Jaskółka”, która działa w hospicjum.

Podziękowania kierujemy do:

policjantów i pracowników Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Przedszkola w Baczynie

Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim

Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim

Przedszkola Miejskiego nr 32 w Gorzowie Wielkopolskim

nadkomisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim