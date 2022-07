Służby nadal poszukują zaginionego Bartłomieja Hajdasza Data publikacji 26.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Trwają poszukiwania zaginionego Bartłomieja Hajdasza. W akcji biorą udział policjanci, żołnierze, strażacy, służby leśne i okoliczni mieszkańcy. To duża grupa osób, która prowadzi poszukiwania na lądzie, z wody i z powietrza. Ponownie zwracamy się do każdego, kto ma informacje o miejscu przebywania zaginionego, by natychmiast skontaktował się z policjantami.

To kolejny dzień poszukiwań Bartłomieja Hajdasza, który w niedzielę (24 lipca) wyszedł z domu w Jastrzębniku i do tej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną. Dla gorzowskich funkcjonariuszy ogłoszono alarm, a do pracy stawili się policjanci mający dzień wolny. Nad ustaleniem miejsca pobytu 29-latka pracują służby kryminalne, które sprawdzają adresy, pod którymi zaginiony mógłby przebywać. W okolicach miejsca zamieszkania i w wyznaczonych rejonach policjanci prowadzą poszukiwania w lasach i na polach. W poniedziałek przez kilkanaście godzin w ogromnym upale służby pracowały, by jak najszybciej dotrzeć do zaginionego. W działaniach biorą udział strażackie łodzie oraz policyjny, specjalistyczny sprzęt - bezzałogowe statki powietrzne i dron podwodny. Niestety dotychczas nie natrafiono na zaginionego. Poszukiwania zostały przerwane w nocy i wznowione o świcie. We wtorek strażacy z Jarogniewic przyjadą z wyspecjalizowanymi psami, by wspomóc poszukiwania. Do pomocy ruszyli także żołnierze z jednostki w Międzyrzeczu. W poszukiwania zaangażowały się także służby leśne i mieszkańcy okolic.

Każdy, kto ma informacje na temat miejsca przebywania zaginionego Bartłomieja Hajdasza powinien natychmiast skontaktować się z gorzowskimi policjantami pod numerem alarmowym 112 lub 47 79 12511.

ZAGINIONY

Bartłomiej Hajdasz, 29 lat,

Wzrost 176 centymetrów

Szczupła budowa ciała,

Włosy krótkie, ciemne

Wyszedł z domu w Jastrzębniku ubrany w w granatową koszulkę, krótkie, czarne spodenki oraz szare obuwie sportowe.

komisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim