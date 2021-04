Sezon na motocykle ruszył. Policjanci dbają o bezpieczeństwo na drogach Data publikacji 01.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wyższa temperatura spowodowała, że na drogach pojawili się motocykliści. Z lepszej pogody korzystają także policjanci gorzowskiej drogówki, którzy wsiadają na jednoślady. W ich ręce zostały przed tegorocznym sezonem oddane dwa motocykle. Są nowoczesne, dobrze wyposażone i sprawdzają się w codziennej służbie drogówki. Funkcjonariusze z ich pomocą jeszcze skuteczniej będą mogli dbać o bezpieczeństwo wszystkich podróżnych.

Wiosną na drogach dzieje się więcej. Sprzyjająca pogoda sprawia, że kierowcy wyciągają z garażu motocykle. To z kolei wyzwanie dla policjantów, którzy codziennie dbają o bezpieczeństwo na drogach. Pamiętajmy, że na ulicach są jednoślady. Na motocykle wsiadają także gorzowscy policjanci. Przed tegorocznym sezonem w ich ręce zostały przekazane dwa nowoczesne pojazdy. Ich wyposażenie i możliwości doceniają policjanci, którzy będą z ich pomocą pełnić służbę na drogach. Tegoroczny sezon na motocykle rozpoczęty, co widać na ulicach. Potwierdzeniem tego jest kierowca, który stracił prawo jazdy. Na motocyklu w Kostrzynie nad Odrą 27-latek jechał 116 kilometrów na godzinę. Mężczyzna będzie mógł wrócić za kierownicę dopiero za trzy miesiące.

Motocykle wymagają odpowiednich umiejętności. Doświadczenie przydaje się zwłaszcza w opanowaniu tych z ogromną mocą. Ale nawet spora ilość przejechanych na motocyklu kilometrów nie pozwala na jazdę ze zbyt dużą prędkością. Drogi to nie tor wyścigowy i nic nie upoważnia do tego by łamać przepisy i narażać innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo. Dlatego policjanci sporo uwagi poświęcą motocyklistom i ich zachowaniu na drogach. Kierowcy pojazdów tymczasem powinni wzmóc swoją koncentrację. Sporo zdarzeń drogowych z udziałem motocyklistów jest spowodowanych przez kierowców aut, którzy wymuszają pierwszeństwo. Sporo szczęscia miał motocyklista, dla którego taka sytuacja w Gorzowie WIelkopolskim zakończyła się wyłącznie na uszkodzonym motocyklu. Kobieta w seacie nie ustąpiła mu pierwszeństwa. Niestety w podobnych zdarzeniach motocykliści odnosza poważne obrazenia.

Policyjne patrole na motocyklach będą przez najbliższy czas stałym elementem drogowego krajobrazu. Funkcjonariusze stanowczo reagują na łamanie drogowych przepisów. Mandaty czy wnioski do sądu to nie jedyne dolegliwości dla kierowców. Utrata prawa jazdy może być szczególnie dotkliwa. Dlatego szanujmy przepisy i innych użytkowników dróg, niezależnie od pojazdu jakim się poruszamy.

podkomisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska policji w Gorzowie Wielkopolskim