Włamał się do zabytkowego tramwaju, został zatrzymany po pościgu Data publikacji 19.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Gorzowscy policjanci po pościgu zatrzymali podejrzanego o włamanie do zabytkowego tramwaju. Gdy mężczyzna zauważył patrol próbował uciekać, ale został obezwładniony przez policjantów ruchu drogowego. Podejrzany usłyszał zarzut. Jego działanie zarejestrowały kamery monitoringu. Mimo młodego wieku, w swojej kartotece ma już zarzuty za inne przestępstwa.

Funkcjonariusze o prawdopodobnym włamaniu do zabytkowego tramwaju zostali powiadomieni w piątkowy (16 kwietnia) poranek. Po tej informacji na miejscu pojawiły się policyjne patrole, które rozpoczęły poszukiwania podejrzanego. Mundurowi zauważyli wybite szyby. Policjanci na początku nie mieli zbyt wielu informacji. Na miejsce zostali wezwani śledczy wraz z technikiem, aby zabezpieczyć jak najwięcej śladów. Wśród nich monitoring, który zarejestrował zdarzenie.

W pewnym momencie pojawiła się informacja o mężczyźnie, który w okolicach katedry wyrzucał różne przedmioty na ulicę i może mieć związek ze zdarzeniem. Kiedy policjanci chcieli go zatrzymać, zaczął uciekać. Do pościgu dołączyli policjanci ruchu drogowego, którzy byli w pobliżu. Podejrzany w stronę policjantów rzucił jeszcze terminal płatniczy, ale po chwili został obezwładniony. 21-letni mężczyzna został przewieziony do komendy.

Policjanci zabezpieczyli monitoring, na którym widać jak podejrzany wybija szybę w zabytkowym tramwaju i wchodzi do środka. Mężczyzna zabrał laptopa, kasę fiskalną, kosmetyki i artykuły spożywcze. W pewnym momencie zorientował się, że jego działanie jest rejestrowane, dlatego uszkodził kamerę. Straty przez niego wyrządzone zostały wstępnie wycenione na kilka tysięcy złotych. 21-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Mimo młodego wieku na jego koncie są inne przestępstwa, za które odbywał już karę pozbawienia wolności. Z zakładu karnego wyszedł pod koniec ubiegłego roku. Teraz grozi mu powrót do więzienia nawet na 10 lat.

podkomisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 20.14 MB)