Policjanci pomagają chorym dzieciom. Przed komendą serce czeka na nakrętki Data publikacji 28.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Z inicjatywy funkcjonariuszy przed gorzowską komendą ustawione zostało serce na nakrętki. Policjanci wielokrotnie inicjowali zbiórki, z których dochód przeznaczony był na pomoc chorym dzieciom. Funkcjonariusze zachęcają każdego do włączenia się w akcję. Serce ustawione przy drzwiach komendy jest dostępne przez całą dobę. Mamy nadzieję, że szybko się zapełni, a miliony zebranych nakrętek trafią do potrzebujących.

Gorzowskich policjantów nie trzeba szczególnie zachęcać do pomocy potrzebującym. Funkcjonariusze wielokrotnie już inicjowali lub włączali się w charytatywne działania. Zbierani nakrętek w gorzowskiej komendzie to już niemal tradycja. Policjanci przez cały rok przyjmują nakrętki, by przekazać je potrzebującym. Przez ostatnie lata przekazali kilkanaście ton, a w zbiórki angażowali się nie tylko policjanci i mieszkańcy Gorzowa, ale także osoby z innych regionów. Każdy pomagał, by zebrać jak najwięcej plastikowych nakrętek. Po co wyrzucać, skoro można w ten sposób pomóc. W przeszłości funkcjonariusze przekazywali nakrętki na leczenie chorej Wiktorii, Oli czy Zuzi.

https://gorzow-wielkopolski.policja.gov.pl/go1/serwis-informacyjny/aktualnosci/34160,Chora-Zuzia-potrzebuje-pomocy-Policjantka-przekazala-15-tony-nakretek.html?search=58532996

https://gorzow-wielkopolski.policja.gov.pl/go1/serwis-informacyjny/aktualnosci/35131,Policjantka-nakrecona-na-pomaganie-Dzieki-rehabilitacji-Wiktoria-stanela-na-nogi.html?search=58532996

https://gorzow-wielkopolski.policja.gov.pl/go1/serwis-informacyjny/aktualnosci/34836,Policjantka-pomaga-chorej-Oli-Zebrala-prawie-25-tony-nakretek.html?search=58532996

Ustawione przed komendą serce zachęca do włączenia się w zbiórkę. Każdy może pomóc. Bo choć jedna plastikowa nakrętka waży niewiele, to robiąc coś wspólnie, można zebrać kilka ton. Udowadniały to już policjantki z Gorzowa, które po kilku tygodniach potrafiły przekazać miliony nakrętek.

Charytatywne serce czeka. Wierzymy, że będzie się szybko zapełniać, a niezbędne środki będą przekazywane na pomoc chorym, dla których każda złotówka na leczenie jest na wagę złota. O tym, że warto pomagać świadczą postępy w leczeniu. Dla wielu zebranie ogromnych kwot na operację lub rehabilitację nie jest możliwe bez życzliwości innych. Zachęcamy więc do dostarczania plastikowych nakrętek.

Pojemnik na nakrętki ustawiła firma INNEKO.

podkomisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim