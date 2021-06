Zatrzymany z transportem nielegalnych papierosów. Wartość podatku akcyzowego to prawie 400 tysięcy złotych Data publikacji 18.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Gorzowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który przewoził kilkaset tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wartość uszczuplenia podatku akcyzowego to około 400 tysięcy złotych. Kierowca został zatrzymany do kontroli na trasie S3. Jego tłumaczenia dotyczące podróży nie zwiodły policjantów, którzy w części ładunkowej busa znaleźli kartony wypełnione paczkami papierosów. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut.

W środę (16 czerwca) gorzowscy policjanci patrolowali teren Gorzowa Wielkopolskiego i jego okolice. Funkcjonariusze byli na trasie S3, gdy zauważyli jadącego busa, którego postanowili skontrolować. Policjanci już po kilku chwilach rozmowy z kierowcą podejrzewali, że ma coś do ukrycia. Zachowanie i odpowiedzi wskazywały, że warto zajrzeć do przestrzeni ładunkowej mercedesa, by dokonać szczegółowej kontroli. Po jej otwarciu okazało się, że są tam kartony, a w nich nielegalne wyroby. W jednym z nich widać było papierosy bez polskich znaków akcyzy. Po kilku chwilach wiadomo było, że mowa jest tu o transporcie za kilkaset tysięcy złotych. Policjanci dokładnie sprawdzili pojazd. 31-letni kierowca z województwa zachodniopomorskiego został zatrzymany, a na miejsce wezwano śledczych. Po przeliczeniu okazało się, że w busie jest 20 tysięcy paczek papierosów, które nie posiadały polskich znaków akcyzy. Wartość uszczuplenia podatku akcyzowego to około 400 tysięcy złotych. Nielegalne wyroby zostały zabezpieczone jako dowód w sprawie. Postepowanie prowadzą policjanci zajmujący się przestępczością gospodarczą.

31-letni mężczyzna został przewieziony do gorzowskiej komendy, gdzie wykonywano kolejne czynności procesowe. Śledczy pracowali w kilku miejscach, by zabezpieczyć jak najwięcej śladów. Mężczyzna w czwartek został przesłuchany i przedstawiono mu zarzut. Będzie odpowiadał za złamanie przepisów z kodeksu karnego skarbowego. Swoim działaniem naraził Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego na kwotę prawie 400 tysięcy złotych.

podkomisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim

