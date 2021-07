Nakrętkowa akcja policjantki dla chorej Wiktorii Data publikacji 22.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejny już raz policjantka z Gorzowa Wielkopolskiego, nadkomisarz Magdalena Ziętek przekazała nakrętki na leczenie chorej Wiktorii. To już kilka ton, z których pieniądze są niezbędne na kosztowną rehabilitację. Pomysł na pomoc 15-latce zrodził się w 2019 roku. Nakrętki do policjantki dostarczane są nawet z miast odległych o kilkaset kilometrów. Każdy może pomóc w rehabilitacji.

15-letnia Wiktoria w swoim życiu przeżyła już wiele. Dziewczynka cierpi na wrodzoną łamliwość kości. To powoduje, że przeszła bolesne operacje i rehabilitacje. Mimo wielu dni spędzonych w szpitalach, pozostaje wesoła i pogodna. Każdy stara się pomóc, by choroba była dla Wiktorii jak najmniej dokuczliwa. W gorzowskiej komendzie miejskiej pomysł zbiórki dla dziewczynki zrodził się już w 2019 roku. Od tego momentu przez cały czas zbierane są nakrętki. Informacja o przedsięwzięciu bardzo szybko się rozeszła wśród policjantów. Ale okazało się, że do pomocy chcą także dołączyć osoby spoza komendy, które masowo dostarczały plastikowe nakrętki. Do nadkomisarz Magdalena Ziętek trafiały przesyłki z miast oddalonych o wiele kilometrów, między innymi z Warszawy czy Kielc.

Dzięki tak zorganizowanej akcji policjantka zebrała i przekazała już kilka ton nakrętek. Teraz kolejny transport trafi na leczenie Wiktorii. I absolutnie nie kończy to zbiórki. Policjantka odbiera już kolejne nakrętki. Trafiają do magazynu, który najpewniej na kilka miesięcy ponownie się wypełni. Pomóc może każdy. Przed budynkiem gorzowskiej komendy umieszczony został specjalny pojemnik. Zachęcamy do wspólnego działania, bo razem można więcej

podkomisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Film vid1.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik vid1.mp4 (format mp4 - rozmiar 16.94 MB)