Żużlowy mistrz świata Bartek Zmarzlik świeci przykładem. Odblaski mogą ratować życie Data publikacji 27.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci aktywnie włączają się w kampanię „Wszystko świeci, ale odblaski najlepiej”. W której bierze udział dwukrotny mistrz świata na żużlu Bartek Zmarzlik. Funkcjonariusze wraz z ambasadorami przekonują każdego, by założył na siebie niewielki element, który zwiększa widoczność. Najbliższe miesiące to trudny czas dla pieszych i kierowców. Odblaski sprawią, że na drodze może być bezpieczniej.

Jesienią i zimą powtarzają się te same problemy na drodze: ciemna odzież, szybko zapadający zmrok i brak odblasków. Niewielkie elementy umieszczone na odzieży pokazują, że wcale nie trzeba wielkich inwestycji i działań, by na drodze stać się widocznym. Takie elementy noszą dzieci, które mają odblaski na plecakach czy kurtkach. Ale często zapominają o nich dorośli. Choć przepisy wskazują, że należy je nosić po zmierzchu poza terenem zabudowanym, to policjanci zachęcają do ich noszenia także w mieście.

Gorzowski Urząd Miasta przygotował spot zachęcający do noszenia odblasków. Inicjatorem jest gorzowianin Michał Kopiec. Pomysł zrodził się w czasie powrotu ze sportowego treningu. Słaba widoczność pieszych skłoniła do zastanowienia się na tym problemem. Tak powstał niebanalny spot z udziałem ambasadorów miasta z żużlowym mistrzem świata Bartkiem Zmarzlikiem.

Spotkanie z uczniami szkoły podstawowej to okazja dla policjantów do przypomnienia podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze. Policjanci zachęcają, by przekazywane przez cały rok odblaski nie trafiały do szuflady, ale na odzież i plecaki. Tu mogą przydać się zdecydowanie bardziej.

podkomisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim