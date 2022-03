Obywatele Ukrainy mogą liczyć na pomoc policjantów Data publikacji 17.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Pomoc prawna, przestrzeganie przed naciągaczami i oszustami, a czasami po prostu zwykła rozmowa. Gorzowscy policjanci stale odwiedzają miejsca przebywania uchodźców, by osoby, które uciekły przed wojną mogły czuć się bezpiecznie. Funkcjonariusze przekazują ważne informacje, by z rozwagą podejmować decyzję dotyczące dalszej drogi czy zatrudnienia. W każdej sytuacji osoby uciekające z terenów ogarniętych wojną mogą liczyć na pomoc policjantów.

Od ponad trzech tygodni do Polski przyjeżdżają uchodźcy wojenni z Ukrainy. To głównie matki z dziećmi potrzebujące schronienia przed agresorem. Wiele osób znalazło bezpieczne miejsce na terenie Gorzowa Wielkopolskiego, które objęte są nadzorem policyjnych patroli. Regularnie pojawiają się tam funkcjonariusze, sprawdzający jak radzą sobie mieszkańcy Ukrainy. Policjanci zbierają wszelkie informacje dotyczące ich potrzeb, tak by we współpracy z innymi instytucjami, urzędami organizować niezbędną pomoc.

Wśród obywateli zza naszej wschodniej granicy widać duże zaufanie do policjantów. To nie tylko pomoc prawna, przestrzeganie przed naciągaczami, ale także zwykłe rozmowy, których potrzebują młodsi i ci nieco starsi. Policjanci pełnią ważną rolę. Obywatele Ukrainy znaleźli się w obcym dla nich kraju. Nie wszyscy wiedzą, jak się w nim poruszać. Wielu chciałoby rozpocząć nowe życie, a to wiąże się przede wszystkim z podjęciem pracy. Policjanci przestrzegają przed oszustami, naciągaczami, którzy moment trudnej sytuacji życiowej osób zza wschodniej granicy, mogą chcieć wykorzystać. Na każdym etapie podróży przez Polskę i Europę trzeba być rozważnym. Warto zapoznać się z ulotką przygotowaną przez Policję w języku ukraińskim. Są w nich porady, których stosowanie może uchronić przed oszustami.

podkomisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim