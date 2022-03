Pomoc nie przestaje płynąć. Policjanci przekazują niezbędne produkty dla uchodźców wojennych Data publikacji 31.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Mija kolejny tydzień, gdy granicę Polski przekraczają uchodźcy z Ukrainy. Ze sobą zabierają niewiele, często cały swój dobytek minimalizują do jednej walizki. W Polsce spotykają na swojej drodze ludzi dobrej woli, którzy im pomagają. W tym gronie są także gorzowscy policjanci, którzy przez cały czas zbierają produkty dla osób, które uciekły do naszego kraju. Pomoc jest potrzebna przez cały czas, a informacje o niezbędnych produktach zgłaszają magazyny i miejsca, w których przebywają uchodźcy.

Od kiedy tylko wybuchła wojna, a z terenu Ukrainy zaczęli przybywać uchodźcy wojenni, policjanci mocno zaangażowali się w pomoc. A zadań związanych z ich bezpieczeństwem jest wiele. To nie tylko pomoc w dotarciu do miejsc dla nich przygotowanych, ale także zbiórki niezbędnych produktów spożywczych czy higienicznych. Każdy wie, że nie chodzi o jednorazowe wsparcie, ale bezustanną opiekę. Policjanci, którzy codziennie odwiedzają miejsca przebywania obywateli Ukrainy zbierają informacje o ich potrzebach, by organizować niezbędną pomoc. Sygnały płyną także od obsługi magazynów, z których towary są dystrybuowane do osób potrzebujących w całej Polsce.

W zbiórkię niezbędnych produktów zaangażowali się policjanci gorzowskiej komendy miejskiej oraz jej pracownicy cywilni. Każdy chciał wnieść cegiełkę w pomoc obywatelom Ukrainy, którzy uciekając przed wojną znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Policjanci w każdy możliwy sposób chcą otoczyć swoją opieka wszystkich uchodźców wojennych, którzy przyjechali do naszego regionu. Jesteśmy gotowi do tego, by bezustannie chronić osoby uciekające przed wojną i stwarzać im warunki, w których mogą czuć się bezpiecznie.

podkomisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Film vid.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik vid.mp4 (format mp4 - rozmiar 20.06 MB)