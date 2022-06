Ankieta miała podwyższyć emeryturę. Małżeństwo straciło 100 tysięcy złotych Data publikacji 15.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Małżeństwo z Gorzowa Wielkopolskiego straciło 100 tysięcy złotych po wizycie rzekomego pracownika ZUS-u. Powodem miało być wypełnienie ankiety i podwyższenie emerytury. W przestępstwie udział brała także kobieta, która twierdziła, że jest lekarzem. Dopiero kilka godzin po zdarzeniu okazało się, że zginęła gotówka. Po raz kolejny policjanci przypominają by nie wpuszczać nieznajomych osób do domu, a zgromadzone oszczędności dobrze zabezpieczyć.

W jednym z mieszkań w Gorzowie Wielkopolskim we wtorek po godzinie 11 pojawiła się kobieta, przedstawiająca się jako pracownik ZUS-u. Twierdziła, że jej wizyta związana jest z możliwością zwiększenia emerytury. Warunkiem było jednak wypełnienie niezbędnego formularza. Po wyjściu rzekomego pracownika, pojawiła się kobieta, która miała być lekarzem. Prawdopodobnie w czasie rozmowy z seniorami do domu wróciła niepostrzezenie pierwsza z kobiet i zabrała ukryte w mieszkaniu pieniądze. Skutkiem tej wizyty jest kradzież 100 tysięcy złotych. Starsi mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego dopiero kilka godzin po zdarzeniu zorientowali sie, ze zginęły pieniądze i powiadomili funkcjonariuszy, którzy zajmują się sprawą.

Po raz kolejny przypominamy o zachowaniu dużych środków ostrożności w kontaktach z nieznajomymi. Podawanie się za pracownika ZUS-u, lekarza czy pracownika administracji ma wzbudzić zaufanie i umożliwić wejście do domu. Kiedy właściciele angażują się w rozmowę, sprawcy niepostrzeżenie przeszukują mieszkanie. Jeśli zdecydujemy się już wpuścić osoby nam nieznane, nie pozwalajmy, by samodzielne poruszali się po mieszkaniu. Warto w tym samym czasie zaprosić innego członka rodziny lub sąsiada, by jeszcze lepiej kontrolować zachowanie nieznajomych nam osób. Sugerujemy, by oszczędności całego życia nie przechowywać w domu. Zachowanie kilku zasad bezpieczeństwa może uchronić przed utratą odłożonych pieniędzy.

podkomisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim