Po nawałnicy policjanci pomagają kierowcom Data publikacji 09.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Gorzowskie służby nadal pracują po burzy, która przeszła przez miasto w czwartkowy poranek. Policjanci odebrali kilkanaście zgłoszeń o zablokowanych drogach. Funkcjonariusze w białych czapkach pomagają kierowcom i ręcznie kierują ruchem. W ciągu drogi krajowej numer 22, przy rondzie Santockim, w miejscu największych utrudnień, policjanci będą pracować przez kolejne dni. Kierowcy powinni w tym miejscu zachować szczególną koncentrację i zwracać uwagę na sygnały podawane przez funkcjonariuszy.

Przez Gorzów Wielkopolski w czwartek (8 września) rano przeszła niebezpieczna burza, która spowodowała sporo utrudnień dla kierowców i pieszych. W wielu miejscach chodniki zamieniły się w rwące potoki. Ulice były zalane, a to spowodowała problemy z płynną jazdą. Kilka miejsc, z uwagi na wysoki poziom wody, przez pewien czas było zupełnie nieprzejezdnych. Gorzowskie służby przyjmowały kolejne zgłoszenia o powalonych drzewach, wybitych studzienkach Policjanci pomagali podróżnym, którzy próbowali dostać się do pracy czy szkoły. Funkcjonariusze zbierali informacje i w miarę możliwości organizowali objazdy. Ulicą Warszawską nie można było przejechać na odcinku między Podmiejską, a Sybiraków. W tym miejscu patrole policji jeszcze piątek kierują ruchem, by służby mogły uprzątnąć teren.

Najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach Ronda Santockiego, przy którym doszło do osunięcia się skarpy i zapadnięcia chodnika. Droga krajowa numer 22 na tym odcinku była przez pewien czas nieprzejezdna. Po ulewie na miejscu pracowali policjanci. Funkcjonariusze kierowali ruchem, by jak najszybciej rozładować kolejkę aut. Obecnie zjeżdżając z Trasy Nadwarciańskiej w stronę ulicy Podmiejskiej otwarty jest jeden pas ruchu. Trwa odbudowa nasypu i na czas remontu kierowcom pomagają policjanci. Zwracajmy uwagę na podawane przez nich sygnały. Właściwe zachowanie kierujących spowoduje, że jazda będzie sprawna i bezpieczna. W miarę możliwości proponujemy wybierać drogi alternatywne.

komisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim