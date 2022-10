Alarm dla policjantów i szczęśliwe zakończenie dwóch poszukiwań - 5- i 61-latki Data publikacji 21.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dla policjantów gorzowskiej komendy ogłoszono alarm po zgłoszeniu zaginięcia w lesie 61-latki. Kilkanaście minut później funkcjonariusze zostali powiadomieni o kolejnych poszukiwaniach. Tym razem w centrum miasta zaginęła 5-latka. W poszukiwania zaangażowani zostali policjanci wszystkich pionów, strażacy i mieszkańcy, którzy bardzo starali się pomóc. Oba poszukiwania zostały zakończone szczęśliwie.

Oficer dyżurny gorzowskiej komendy w czwartek przed godziną 15 odebrał zgłoszenie o zaginięciu 61-latki. Kobieta wyszła na grzyby do lasu w okolicach Lipek Wielkich. Dla policjantów ogłoszono alarm. Do poszukiwań skierowano funkcjonariuszy z komendy miejskiej i wojewódzkiej. W poszukiwaniach brali udział przewodnicy psów, a także dron i pododdziały prewencji. Policjanci sprawdzali okoliczne lasy, a do Lipek Wielkich kierowane były kolejne patrole.

Około godziny 15.40 do policjantów dotarła kolejna informacja dotycząca zaginięcia. W okolicach ulicy Bolesława Chrobrego i tak zwanego „kwadratu” ruszyły poszukiwania 5-latki. Na miejsce skierowano patrole. Funkcjonariusze ustalili rysopis dziecka i przekazali go wszystkim służbom. Jedna z kamer miejskiego monitoringu zarejestrowała dziewczynkę w rejonie „kwadratu”. Policyjne działania były wspierane przez strażaków. Komunikaty w o zaginięciu bardzo szybko rozeszły się wśród mieszkańców miasta. Kto tylko mógł, był zaangażowany w poszukiwania 5-latki. Policjanci odbierali kolejne sygnały od mieszkańców miasta, które były natychmiast weryfikowane. W drodze do Gorzowa Wielkopolskiego byli już policjanci z innych jednostek, by wesprzeć swoich kolegów w poszukiwaniach.

Około godziny 16.40 dzielnicowi II komisariatu zgłosili, że 61-letnia kobieta została przez nich odnaleziona w lesie. Nic jej nie było, kobieta mogła wrócić do domu, Kilkanaście minut później kolejna dobra wiadomość napłynęła od osoby, która zauważyła 5-latkę kilkaset metrów od miejsca zaginięcia. Na szczęście jej również nic się nie stało.

W poszukiwaniach brali udział policjanci, strażacy i mieszkańcy miasta. Należą im się słowa uznania, bo wszyscy mocno się zaangażowali i chcieli jak najszybciej odnaleźć 5-latkę. W miejscu przekazania dziecka po chwili zgromadziło się wiele osób. Moment ten został uwieczniony na kamerach miejskiego monitoringu.

komisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Film vd1.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik vd1.mp4 (format mp4 - rozmiar 15.72 MB)