Poszukiwani 9-latka szybko zakończone dzięki obsłudze miejskiego monitoringu i policjantom Data publikacji 27.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Obsługa miejskiego monitoringu namierzyła 9-latka, który nie poinformował gdzie wychodzi i nie było z nim kontaktu. Operatorka zauwazyła chłopca na jednym z przystanków autobusowych. Chłopiec przejechał kilka przystanków i poszedł do galerii handlowej. Dzięki tym ustaleniom dyżurny skierował do centrum policjantów, który zauważyli chłopca. Dziecko całe i zdrowe wróciło pod opiekę bliskich

Funkcjonariusze otrzymali informację o zaginięciu dziecka we wtorek (25 października) około godziny 19. Chłopiec w wieku 9 lat wyszedł z domu nie informujac nikogo o tym. Nikt też nie wiedział, gdzie przebywa. Bliscy próbowali szukać go we własnym zakresie, ale bezskutecznie, dlatego wezwali służby. Funkcjonariusze ustalili rysopis i odzież, w której prawdopodobnie był chłopiec, a wszystkie informacje zostały przekazane dyżurnemu. W poszukiwania zaangażowani zostali policjanci komendy miejskiej, jak również wojewódzkiej. Operatorka miejskiego monitoringu obserowała ulice miasta z pomocą kamer. To dzięki jej pracy udało ustalić się, że 9-latek odjechał z ulicy Myśliborskiej autobusem miejskiej komunikacji, a następnie wysiadł na ulicy Estkowskiego. Chłopiec wszedł do galerii handlowej.

Wszystkie informacje zostały natychmiast przekazane do policjantów. Kilka patroli weszło na teren galerii. Funkcjonariusze podzielili się, by jak najszybciej sprawdzić obiekt. Już po kilku minutach udało się namierzyć chłopca, który odpowiadał rysopisowi. Policjanci potwierdzili, ze to poszukiwany przez nich 9-latek. Chłopcu nic się nie stało, policjanci przekazali go pod opiekę rodzinie.

komisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim