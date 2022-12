Zbiórka krwi w komendzie. Mundurowi zjednoczyli siły Data publikacji 09.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze gorzowskiej komendy zorganizowali wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zbiórkę krwi. W akcję zaangażowali się nie tylko policjanci, ale także strażacy, strażnicy graniczni, przedstawiciele nadleśnictwa,pracownicy cywilni i uczniowie szkoły średniej. Każdy chciał podzielić się tym, co ma najcenniejsze.

Do gorzowskiej komendy przyjechali przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, którzy mieli ze sobą sprzęt niezbędny do pobrania krwi. Funkcjonariusze, a także pracownicy cywilni chcieli przed świętami przekazać to, co mają najcenniejsze. Potrzeba pomocy drugiemu człowiekowi nie wynika tylko z charakteru służby. Hasło „Chronimy i Pomagamy” przyświeca nam także w czasie wolnym od służbowych obowiązków. Zbiórka krwi to jeden z przykładów akcji w którą angażują się funkcjonariusze.

Po przejściu procedury kwalifikacyjnej chętni zajmowali miejsca na fotelach. Jeszcze przed godziną 9 pojawili się pierwsi chętni. Łącznie uzbierano ponad 8 litrów krwi. Gorzowskich policjantów wspierali strażacy, żołnierze, funkcjonariusze straży granicznej, przedstawiciele nadleśnictwa Kłodawa i uczniowie „ekonomika”. Warto podkreślić, że kilka z tych osób to honorowi dawcy, dla których to kolejna wizyta. Cenić należy także tych, którzy po raz pierwszy zdecydowali się oddać krew. Policjanci mają nadzieję, ze kolejne akcje będą cieszyły się coraz większym zainteresowaniem.

komisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim