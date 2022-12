Finał wielkiej zbiórki. Dary jeszcze przed świętami trafią do potrzebujących Data publikacji 16.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Już po raz szósty gorzowska policjantka, starszy aspirant Agata Kądziołka zorganizowała zbiórkę na rzecz najbardziej potrzebujących. W akcję każdego roku angażują się policjanci, pracownicy cywilni, a także szkoły i przedszkola. Wiele osób chce pomóc przekazując żywność, ciepłą odzież i środki higieny osobistej, które trafią do samotnych i bezdomnych.

Funkcjonariusze już po raz szósty zaangażowali się w akcję „Przyjazna zima”, która organizowana jest przed świętami. Dzięki starszemu aspirantowi Agacie Kądziołce każdego roku do potrzebujących i samotnych osób trafiają produkty niezbędne do życia. Policjantka Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji od wielu lat pracuje z instytucjami, które wspierają osoby samotne i bezdomne. Kilka lat temu wpadła na pomysł, by zebrać produkty niezbędne do przeżycia. Już pierwsza akcja okazała się sukcesem i postanowiła kontynuować ją przez kolejne lata. Każdego roku wiele osób odpowiada na apel i angażuje się w zbiórkę.

W akcję włączają się policjanci i pracownicy cywilni komendy. W zbiórkach biorą udział także szkoły i przedszkola nie tylko z Gorzowa, ale także pobliskich miejscowości. Swoją pomoc zaoferowały przedszkola z Lubiszyna, Baczyny i kilka gorzowskich szkół: 10, 13, 20, Zespół Szkół Ogrodniczych, szkoła prywatna o profilu artystycznym, a takze uczniowie Liceum Katolickiego. Dzięki temu udało się zebrać wiele niezbędnych produktów. Takei przedsięwzięcia uczą także najmłodszych, jak pomagać drugiemu człowiekowi. Budowanie właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży to jedno z zadań, które w swojej codziennej pracy realizują policjanci. Widząc zaangażowanie młodych ludzi i chęć pomocy, starszy aspirant Agata Kądziołka już teraz wie, że za rok siódma edycja jej akcji.

