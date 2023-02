W kościele, na kolanach, włamał się do skarbonki z pieniędzmi Data publikacji 23.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Gorzowscy kryminalni zatrzymali mężczyznę, który włamał się do skarbonki z pieniędzmi w kościele. Podejrzany został zarejestrowany przez kamery monitoringu. Ustalenie jego tożsamości było tylko kwestią czasu. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem.

Funkcjonariusze z gorzowskiej komendy przyjęli zawiadomienie o włamaniu do skarbonki z pieniędzmi w kościele w Kłodawie, do którego doszło w sobotę (18 lutego). W środku było około 500 złotych. Mężczyzna wszedł do otwartej świątyni, a w jego zainteresowaniu znalazła sie skarbona na datki. Przez kilka chwil, na kolanach, próbował dostać się do środka. Sytuacja została zarejestrowana przez kamery monitoringu, zainstalowane w kościele. Zapis został zabezpieczony przez policjantów. Wizerunek nie wskazywał jednak na osobę, która mogłaby być policjantom znana z innych przestępstw.

Dzięki pracy policjantów kryminalnych z II komisariatu Policji podejrzany krótko był anonimowy. Funkcjonariusze szybko ustalili dane mężczyzny. Okazało się, ze jest to mieszkaniec jednej z podgorzowskich miejscowości. 56-latek został zatrzymany i doprowadzony do komisariatu. Policjanci potwierdzili, że mężczyzna dotychczas nie był notowany. Podejrzany nie potrafił jednak w żaden sposób wytłumaczyć swojego zachowania. Funkcjonariusze odzyskali 250 złotych. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi mu do 10 lat więzienia.

komisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim