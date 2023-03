Brutalne pobicie i cztery osoby zatrzymane przez policjantów. Atak nagrali telefonem Data publikacji 11.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali cztery osoby po brutalnym pobiciu do którego doszło w Gorzowie Wielkopolskim. Dzięki sprawnemu działaniu, funkcjonariusze szybko dotarli do podejrzanych. Wśród zatrzymanych są trzy osoby dorosłe i jeden nieletni. W sprawie najmłodszego sąd podjął decyzję o umieszczeniu w schronisku dla nieletnich. Trzej pozostali zostali na wniosek prokuratury tymczasowo aresztowani przez sąd.

O pobiciu gorzowscy policjanci zostali poinformowani w czwartek (9 marca) około godziny 19. Funkcjonariusze pojechali do pokrzywdzonego, który opisał zdarzenie, do którego miało dojść około godziny 18. 20-latek miał widoczne rozległe obrażenia twarzy. Jak relacjonował, zaatakowało go kilka znanych mu osób. Sytuacja miała mieć miejsce dwukrotnie w krótkim odstępie czasu. Po pobiciu w okolicach mostu Lubuskiego, podejrzani uciekli.

Funkcjonariusze po zebraniu niezbędnych informacji, rozpoczęli poszukiwania podejrzanych. Na ulicy Nadbrzeżnej policjanci zauważyli dwie osoby, które mogły mieć związek z tym zdarzeniem. Funkcjonariusze zatrzymali 18- i 21-latka. Z zebranych informacji wynikało, że to nie wszyscy uczestnicy tej sytuacji. Policjanci kontynuowali działania na terenie miasta, co doprowadziło do zatrzymania kolejnych dwóch osób - 16- i 18-latka. Wszyscy zostali przewiezieni do gorzowskiej komendy. W sprawie prowadzonej pod nadzorem gorzowskiej prokuratury rejonowej ustalono, że pobicie było zarejestrowane telefonem. Na nagraniu widać, jak pokrzywdzony został brutalnie zaatakowany. Podejrzani uderzali go po całym ciele, był także kopany w głowę. Materiał jest zabezpieczony jako dowód w postępowaniu.

W sprawie zatrzymanego 16-latka sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu go na trzy miesiące w schronisku dla nieletnich. W przypadku podejrzanych dwóch 18-latków i 21-latka, prokurator po zebraniu niezbędnego materiału dowodowego wystąpił z wnioskiem o tymczasowy areszt. W sobotę (11 marca) sąd zdecydował, że podejrzani najbliższe trzy miesiące spędzą w odosobnieniu.

komisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Film vid.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik vid.mp4 (format mp4 - rozmiar 26.97 MB)