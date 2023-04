Motocykliści wracają na drogi. O ich bezpieczeństwo dbają policjanci Data publikacji 15.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Rozpoczęcie sezonu motocyklowego to przedsięwzięcie cieszące się dużym zainteresowaniem. Mimo niekorzystnej pogody, na paradę, którą zabezpieczali policjanci, przyjechało kilkuset fanów dwóch kółek. Kolumna przejechała przez miasto przypominając wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, że po zimowej przerwie, motocykliści wracają na drogi. Policjanci przez cały sezon będą dbać o ich bezpieczeństwo.

Użytkownicy motocykli wracają na drogi po zimowej przerwie. Kilkuset kierowców tych pojazdów pojawiło się na sobotniej (15 kwietnia) paradzie, by zaznaczyć swoją obecność. Przejazd kolumny zabezpieczali policjanci. Na paradzie byli funkcjonariusze na motocyklach. Policjanci kierowali ruchem, by motocykliści mogli bezpiecznie przejechać.

Otwarcie sezonu to doskonały moment, by przypomnieć o bezpieczeństwie. Pogoda dotychczas nie zachęcała do wyjazdu na motocyklu, ale wraz z jej poprawą, sytuacja na drogach na pewno będzie się zmieniać. Kierowcy aut powinni wzmóc swoją koncentrację i dokładnie obserwować drogę. Część zdarzeń z udziałem motocyklistów spowodowana jest przez wymuszenie pierwszeństwa przez kierowców aut. Ale bezpieczeństwo zależy także od drugiej strony. Użytkownicy motocykli muszą opanować często potężne silniki, których osiągi przekładają się na duże przyspieszenie i prędkości maksymalne. Tu przyda się chłodna głowa.

Zachowanie zdrowego rozsądku i koncentracji spowoduje, że przez cały sezon nie będzie niebezpiecznych zdarzeń z udziałem motocyklistów. Warto przy tym dodać wzajemny szacunek, bo każdy kierowca ma takie same prawa, ale i obowiązki. Przez kolejne miesiące użytkownicy jednośladów mogą spodziewać się kontroli. W przypadku łamania przepisów na pewno nie będzie taryfy ulgowej.

komisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim