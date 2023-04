Odebrał od seniora ponad 40 tysięcy złotych. Policjanci odzyskali pieniądze i zatrzymali podejrzanego Data publikacji 24.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z gorzowskiej komendy zatrzymali młodego mężczyznę, który odebrał od starszego mieszkańca miasta ponad 40 tysięcy złotych. Pokrzywdzony uwierzył w historię o fałszywych banknotach. Podejrzanemu przedstawiono zarzut oszustwa. W jego sprawie sąd zdecydował o tymczasowym areszcie.

Funkcjonariusze gorzowskiej komendy wielokrotnie przestrzegali przed oszustami i wymyślanymi przez nich historiami. Manipulowanie starszymi osobami prowadzi często do przekazania oszczędności całego życia. Kolejny atak oszustów miał miejsce w czwartek (20 kwietnia). Do mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego dzwonili oszuści, którzy wymyślali historie dotyczące między innymi fałszywych pieniędzy. Niestety w taką historię uwierzył 89-latek. Na jego telefon zadzwonił rzekomy policjant. Stwierdził w rozmowie, że banknoty która były mu dostarczane przez listonosza są fałszywe i należy je sprawdzić. Po pieniądze zgłosił się kurier. Starszego mężczyznę zapewniano, że za chwilę sprawa się wyjaśni. 89-latek przekazał kurierowi ponad 40 tysięcy złotych.

Policjanci kryminalni dowiedzieli się o oszustwie i ruszyli w poszukiwania podejrzanych. Funkcjonariusze wytypowali młodego mężczyznę, którego skontrolowali To był celny strzał. 20-latek miał przy sobie ponad 40 tysięcy złotych, które tego dnia odebrał od 89-latka. Kryminalni zatrzymali mężczyznę i zabezpieczyli gotówkę. Mężczyzna trafił do gorzowskiej komendy. Usłyszał zarzut oszustwa, za co grozi mu do ośmiu lat więzienia. W jego sprawie prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowy areszt. Podejrzany najbliższe trzy miesiące spędzi w odosobnieniu. Pieniądze wrócą do właściciela.

komisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim