Policjanci wspierają leczenie Wiktorii Data publikacji 23.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci pomagają Wiktorii w rehabilitacji. Cierpiąca na wrodzoną łamliwość kości gorzowianka potrzebuje stałej opieki. Funkcjonariusze przez ostatnie lata zebrali kilka ton nakrętek. Serce, stojące przed gorzowską komendą miejską jest regularnie zapełniane. Przekazane nakrętki można liczyć już w milionach. Słowa podziękowania należą się każdemu, kto dostarczył je do komendy.

Przed gorzowską komendą stoi metalowe serce, do którego można wrzucać nakrętki. Funkcjonariusze zbierają je, by pomóc w rehabilitacji Wiktorii, gorzowianki, która choruje na wrodzoną łamliwość kości. Akcja zapoczątkowana była już kilka lat temu. Nadkomisarz Magdalena Ziętek, która obecnie jest policjantką Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, przez kolejne lata nie pozwoliła zapomnieć o Wiktorii. Każdy może dołożyć swoją cegiełkę do leczenia 17-latki. Podziękowania za przekazanie nakrętek należą się wielu osobom, nie tylko policjantom i pracownikom komendy, ale także mieszkańcom. Przez kolejne miesiące trwania akcji nakrętki były przysyłane także z innych miast Polski.

Kolejne kilogramy nakrętek zostały przekazane bliskim Wiktorii i trafią do recyklingu. Otrzymane w ten sposób pieniądze pozwolą choć częściowo pokryć koszty rehabilitacji. Nie ma jednak mowy o tym, by zbiórkę kończyć. Gorzowscy policjanci nadal będą z Wiktorią i gorąco zachęcają do dostarczania każdej ilości plastikowych nakrętek. Każdy może pomóc. Funkcjonariusze, którzy mieli okazję porozmawiać z rodziną Wiktorii wiedzą, jak istotne jest ciągłe wsparcie.

komisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Film f1.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik f1.mp4 (format mp4 - rozmiar 40.07 MB)