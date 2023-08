Marsz Równości w Gorzowie Wielkopolskim. Policjanci zadbali o bezpieczny przemarsz Data publikacji 19.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze już od kilkunastu dni gotowi byli do zabezpieczenia Marszu Równości, który po raz trzeci zorganizowano w Gorzowie Wielkopolskim. Przygotowane na ten dzień policyjne siły sprawiły, że zgromadzenie odbyło się bez wydarzeń. W służbie byli policjanci niemal wszystkich policyjnych pionów.

O tym, że Marsz Równości po raz kolejny zostanie zorganizowany w Gorzowie Wielkopolskim, policjanci zostali poinformowani kilka tygodni wcześniej. To dało odpowiedni czas na właściwe przygotowanie się do zabezpieczenia tego zgromadzenia. Gorzowskich policjantów wspierali koledzy z Komendy Wojewódzkiej Policji, a także funkcjonariusze Oddziałów Prewencji Policji z Bydgoszczy. Nad bezpieczeństwem uczestników i mieszkańców dbali funkcjonariusze kilku pionów. Swoje zadania realizowali policjanci kryminalni, wodniacy i operatorzy dronów.

Marsz przechodził przez ścisłe centrum miasta, co oznaczało sporo pracy dla policjantów ruchu drogowego. Wiele skrzyżowań musiało zostać na pewien czas wyłączonych z ruchu. Policjanci sprawnie zamykali kolejne drogi, by nie doszło do niebezpiecznej sytuacji. Dzięki funkcjonariuszom uczestnicy marszu bezpiecznie przeszli przez miasto. Podczas zabezpieczenia nie odnotowano żadnych incydentów.

komisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim