Policjanci w najwyższej gotowości. Patrole wodne na Odrze, zmiany na granicy z Niemcami Data publikacji 23.09.2024 Powrót Drukuj Przygraniczy Kostrzyn nad Odrą to jedno z tych miejsc, które znajduje się pod szczególnym nadzorem służb. To tutaj do Odry wpływa Warta, dlatego policjanci patrolują koryta obu rzek. Funkcjonariusze sprawdzają stan wałów i oceniają zagrożenie, by być gotowym na przyjście fali powodziowej. Przypominamy również, że są zmiany w organizacji ruchu na moście granicznym z Niemcami.

Przygotowania do nadchodzącej wody w Kostrzynie nad Odrą trwają od wielu dni. Funkcjonariusze we współpracy z innymi służbami i Urzędem Miasta planują działania podczas posiedzeń zarządzania kryzysowego. Ogrom pracy przez służby już został wykonany. Strażacy i żołnierze umacniają wały. Na miejscu pracuje coraz więcej patroli policjantów i żandarmerii. Wszystko po to, by w momencie fali kulminacyjnej mieszkańcy mogli zwrócić się o pomoc. Mobilizacja służb jest ogromna.

W Kostrzynie jest policyjna łódź i dzięki temu doskonale można zaobserwować, co dzieje się na Odrze i Warcie. Poziom obu rzek powoli rośnie, dlatego tak istotne jest codzienne kontrolowanie wałów. Funkcjonariusze przypominają, by dokładnie śledzić komunikaty, które pozwalają lepiej przygotować się na najbliższe dni. W tym tygodniu przez Kostrzyn przejdzie fala powodziowa.Na Warcie istnieje ryzyko tak zwanej cofki.

W mieście bezpieczeństwa strzegą policjanci. Są to zarówno patrole umundurowane jak również kryminalne. Do dyspozycji kierowców pozostają funkcjonariusze w białych czapkach. Zmiany nastąpiły na moście granicznym z Niemcami. Obecnie wprowadzono tam zakaz ruchu pojazdów powyżej 3,5 tony. Oznacza to, że wszystkie cięższe pojazdy muszą wybrać inne przejście graniczne. W okolicy mostu przestrzegania nowych zasad pilnuje patrol ruchu drogowego i żandarmerii.

komisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim