Fala powodziowa w Kostrzynie nad Odrą. Sytuacja monitorowana przez Policję Data publikacji 27.09.2024 Powrót Drukuj Policjanci przez cały czas kontrolują stany wałów powodziowych na Warcie i Odrze. Przez Kostrzyn przechodzi fala powodziowa, która jest niższa niż prognozowana jeszcze kilka dni temu. Najważniejsze będzie kilka kolejnych dni, kiedy woda powoli zacznie opadać. Do dyspozycji mieszkańców miasta są duże siły policyjne.

Mundurowi są gotowi do każdego wezwania. Policjanci, strażacy czy żołnierze są gotowi, by nieść pomoc. W ostatnich dniach trwało budowanie i wzmacnianie wałów na kilku newralgicznych odcinkach. W zadaniach tych brały udział nie tylko służby, ale także mieszkańcy i firmy funkcjonujące w Kostrzynie nad Odrą. To wielka operacja, która ma tylko jeden cel: zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i ich domostwom.

W nocy z czwartku na piątek (26/27 września) do Kostrzyna dotarła fala powodziowa. Specyficzne położenie tego miasta, w którym do Odry wpływa Warta powoduje, że wszyscy spodziewali się podniesienia poziomu wody na obu rzekach. Tak też się stało. Prognozy jeszcze kilka dni temu wskazywały, ze na Odrze woda może osiągnąć nawet 5,5 metra. Okazuje się, że woda jest jednak nieco niższa i to jest bardzo dobra wiadomość dla służb i mieszkańców. W piątek (27 września) przed południem poziom wody wynosił 521 centymetrów. Najważniejsze będą kolejne doby. Fala jest wypłaszczona i będzie opadać powoli przez następne dni.

Przez cały czas w mieście pozostaną duże siły policyjne, które pracują wspólnie z innymi służbami. W razie niepokojących zdarzeń wszyscy są gotowi do natychmiastowych działań w trybie alarmowym. Centrum zarządzania jest przygotowane do różnych scenariuszy i w razie potrzeby będzie reagować na zagrożenie.

komisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim