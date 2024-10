Co oznaczają policyjne gesty na skrzyżowaniu? Data publikacji 30.10.2024 Powrót Drukuj Wzmożony ruch kierowców i pieszych 1 listopada to sporo pracy dla policjantów ruchu drogowego. Funkcjonariusze jak zawsze pomagają dotrzeć na groby bliskich. Policjanci będą w newralgicznych miejscach, by dbać o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. By ruch odbywał się sprawnie i bezproblemowo, kierowcy muszą znać gesty funkcjonariuszy, które są używane podczas kierowania ruchem. Do wydawanych przez policjantów poleceń, muszą stosować się także piesi.

Podstawowym gestem jest wyciągniętą w górę ręka policjanta z otwartą dłonią (1), który w ten sposób sygnalizuje zakaz wjazdu na skrzyżowanie. Pojazdy, które się na nim znajdują, muszą je opuścić.

Kierujący stoją i oczekują na kolejne polecenia. Będzie to otwarcie poszczególnych kierunków jazdy. Jeżeli policjant stoi do nas przodem lub tyłem, ruch dla nas jest niemożliwy.

Jeżeli policjant stoi do nas bokiem, gest otwarcia ruchu oznacza, że możemy jechać. Otwarcie ruchu to rozłożenie rąk w obu kierunkach (2),a następnie wykonanie gestu do środka (jedna ręka przed głową, druga za głową) (3).

Po tym następuje ponowne uniesienie ręki w górę (1), by najpierw zamknąć ruch, a następnie otworzyć go dla pojazdów z innych kierunków.

Jeżeli po otwarciu ruchu, któryś z pojazdów będzie chciał skręcić w lewo, policjant zamknie ruch z naprzeciwka i wskaże pojazd, który może wykonać manewr skrętu (4).

Podczas kierowania ruchem policjanci stosują też ponaglenia (5).

Funkcjonariusze chcą w ten sposób usprawnić ruch pojazdów i jak najszybciej rozładować zator. Pamiętajmy więc, by stosować się do poleceń funkcjonariuszy. Nie podjeżdżajmy do policjantów, by zadać pytanie na środku skrzyżowania, bo może to spowodować niebezpieczną sytuację. Przed wyjazdem z domu warto zapoznać się z publikowanymi mapami z organizacją ruchu drogowego. Nie tylko w rejonie cmentarza mogą pojawić się zmiany w oznakowaniu, więc nie należy jeździć „na pamięć”.

komisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim

1

2

2a

3

3a

4

4a

5