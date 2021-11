Wielki powrót policyjnego siłacza i trzy tytuły Mistrza Polski Data publikacji 09.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Starszy sierżant Dawid Olkiewicz po raz kolejny udowodnił, że nieustępliwość w dążeniu do celu i ciężka praca prowadzą na szczyt. Policjant z gorzowskiej komendy miejskiej w zawodach rangi mistrzostw Polski trzykrotnie zajął pierwsze miejsce w wyciskaniu sztangi leżąc, osiągając wynik 252,5 kilograma. Udało mu się to mimo wielomiesięcznych, ciężkich kontuzji, długiego powrotu do zdrowia i zaledwie kilku treningów. Ten start upewnił go w przekonaniu, że w tej dyscyplinie ma jeszcze sporo do zrobienia.

O starszym sierżancie Dawidzie Olkiewiczu i jego wynikach sportowych głośno było już wielokrotnie. Policjant z gorzowskiej jednostki ćwiczy z ciężarami od 12 roku życia. Jak mówił w 2016 roku robił to dla własnej satysfakcji. Jako 21-latek został mistrzem Polski służb mundurowych w wyciskaniu sztangi leżąc. Wtedy jego rekord życiowy wynosił 225 kilogramów. Jechał bez specjalnego przygotowania, chciał się sprawdzić. Już po starcie planował swoją sportową przyszłość. Jeździł na kolejne zawody i przywoził pierwsze miejsca. W końcu został Mistrzem Świata i najsilniejszym funkcjonariuszem. Dawid nigdy nie odpuszcza, ale niestety odniósł poważną kontuzję. Uraz wykluczył go ze sportu na kilkanaście miesięcy. On się jednak nie poddał.

Dzięki wielomiesięcznej rehabilitacji wrócił na zawody. W miniony weekend (6-7 listopada) wziął udział w Mistrzostwach Polski open i służb mundurowych w wyciskaniu sztangi leżąc. Przed startem udało mu się zrobić zaledwie trzy treningi. Na zawody jechał by sprawdzić, czy po takiej przerwie może rywalizować z najlepszymi. Jak to określił Dawid, wynik 252,5 kilograma i tytuł najlepszego w 3 kategoriach + 140 kg: open, senior i w Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych, są dla niego "powrotem na dobrą drogę". Wie, że ma rezerwy i może osiągać jeszcze lepsze rezultaty. Najważniejsze, by w przygotowaniach do kolejnych zawodów nie przeszkadzały kontuzje. Życzyć należy więc zdrowia i dalszej determinacji.

